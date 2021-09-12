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Примерно 20 селей сошло из-за сильного дождя в Макаровском районе Сахалина
Происшествия
Примерно 20 селей сошло из-за сильного дождя в Макаровском районе Сахалина
Prt Scr youtube.com  /  Constantin Efimov

Южно-Сахалинск, 12 сентября. Примерно 20 селей сошло в Макаровском районе, который сильно пострадал от субботних дождей. Соответствующей информацией поделился пресс-центр правительства Сахалинской области.

Стихия нанесла самый сильный удар по Макаровскому, Углегорскому и Поронайскому районам. По оценке правительства, всего сошло 20 селей на территории Макаровского района. Режим ЧС все еще распространяется на муниципальное образование.

Ливни начались в субботу на центральной и южной частях Сахалина. Самые серьезные последствия зафиксированы в Макаровском районе.

Железная и автомобильная дороги пострадали от селей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна руководит восстановительными работами на месте происшествия. В ликвидации последствий инцидента принимают участие 90 человек и 44 единицы техники.

Жители Сахалина ранее нашли на берегах реки Лазовая сотню тонн гниющей горбуши. Браконьеры выпотрошили рыбу для добычи икры.

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