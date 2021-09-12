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ФБР рассекретило первый документ о теракте 11 сентября
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Политика
ФБР рассекретило первый документ о теракте 11 сентября
Global Look Press  /  Laura Farr/AdMedia

Вашингтон, 12 сентября. Федеральное бюро расследований США обнародовало первый материал о теракте 11 сентября по указу президента Джо Байдена 3 сентября 2021 года.

Рассекречивание секретных документов было одним из обещаний Байдена во время предвыборной гонки, о котором ему напомнили семьи погибших в разрушенных террористами башнях-близнецах. В результате американский лидер распорядился организовать масштабную ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.

Текст, размещенный на сайте ведомства, состоит из 16 страниц и представляет собой беседы агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, который контактировал с людьми, помогавшими с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару. Разговоры состоялись 12 и 13 ноября 2015 года.

Накануне автор издания 19fortyfive Дуг Бэндоу предположил, что США необходимо выработать более сдержанную и ответственную внешнюю политику. До тех пор, пока это не произойдет, террористическая угроза будет только набирать силу.

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теракт фбр 11 сентября
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