Разработчик Уильямс рассказал, чего ждать от будущей God of War Ragnarok

Токио, 12 сентября. Ведущий разработчик Santa Monica Studio Эрик Уильямс раскрыл детали игрового процесса грядущего God of War Ragnarok.

По словам геймдиректора, новая часть предоставит игрокам больше возможностей в кастомизации Кратоса. Помимо этого, сына главного героя Атрея обеспечат новыми комбинациями, которыми можно воспользоваться в боях. Враги будут изучать тактику игрока, обучаясь новым способам для победы над ним, поэтому по ходу игры придется обновлять свою стратегию.

Уильямс рассказал, что в игре не будет «разнообразия ради разнообразия», так как все нововведения обусловлены улучшением геймплея. Игрокам будет доступно девять миров, включая некоторые локации предыдущей части. Большинство территорий будет покрыто снегом.

Взаимоотношения Кратоса и Атрея протянутся по всему сюжету. Вместе они будут как сближаться, так и ссориться из-за желания мальчика узнать о своем прошлом, сообщил Уильямс порталу IGN.

Ранее Sony представили первый геймплейный трейлер. Выход игры состоится в 2022 году на PS4 и PS5.