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Российская кинологическая федерация рассказала об изменениях в моде на собак
Общество
Российская кинологическая федерация рассказала об изменениях в моде на собак
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 12 сентября. Собаки-компаньоны заняли первое место в рейтинге самых популярных пород в России по итогам прошлого года.

Раньше собак заводили, исходя из потребностей. В России до революции они нужны были для охоты, соответственно и пользовались спросом охотничьи породы. В советские годы на их место встали служебные собаки. Об этом рассказали в Российской кинологической федерации РИА Новости.

Уже после войны многим стали нравиться собаки-герои, поэтому повысился спрос на овчарок. После них наступил период собак из телевизоров, поэтому люди стали популярны определенные породы, например шотландский колли из фильма «Лэсси», а также джек рассел терьер из «Маски».

В 90-х, когда времена были небезопасными, многие стали заводить себе среднеазиатских и кавказских овчарок, ротвейлеров, бультерьеров и американских питбультерьеров. И уже в нулевые пошла мода на маленьких собак.

Однако в последнее время к собакам стали относиться, как к компаньонам. Об этом свидетельствуют рестораны, кафе, спортивные центры, музеи, в которые можно приходить со своим четвероногим другом. Последние пять лет в России очень популярен немецкий шпиц.

Ранее исследователи из Института Макса Планка в Германии провели эксперимент и нашли доказательства в пользу высокого интеллекта собак. Животные способны распознавать намерения людей. Собаки угадывают, являются ли действия человека случайными или преднамеренными.

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