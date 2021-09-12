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Циклон стал причиной закрытия переправы на материк с Сахалина
Общество
Циклон стал причиной закрытия переправы на материк с Сахалина
flickr.com  /  @Eugene Kaspersky

Южно-Сахалинск, 12 сентября. Паромную переправу, связывающую Сахалин с материком, закрыли из-за циклона. Ее откроют, когда улучшатся погодные условия, сообщил пресс-центр Главного управления МЧС по региону.

Паромную переправу из Ванино в Холмск закрыли в 10:30 (02:30 по московскому времени) 12 сентября. Причиной этого решения стало ухудшение погодных условий в Татарском проливе. Движение паромов возобновят с улучшением метеоусловий.

Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за прогнозируемых сильных дождей. По данным метеорологов, в ночь на 12 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и городе Южно-Сахалинск стоит ожидать умеренный, местами сильный дождь.

Власти Сахалина при этом собираются развивать инфраструктуру региона вместе с корпорацией «Туризм.РФ». Стороны подписали соответствующий договор во время Восточного экономического форума.

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