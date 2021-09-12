Камчатка реализует проект «Детский спорт» благодаря субсидии в 42 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, 12 сентября. Камчатский край получил субсидию в размере почти 42 млн рублей на развитие спорта. Регион уже освоил данные средства, начата реализация проекта «Детский спорт».

Изначально правительство региона планировало реконструировать спортивные объекты лишь в небольших поселениях, однако теперь развитие получат также и комплексы в крупных городах. К примеру, в елизовской школе появился новый спортивный комплекс. Учитель физкультуры Владимир Малик очень положительно оценил реконструкцию спортивной площадки, отметив постоянную занятость детей на уроках.

«Планировка площадки очень грамотная, отличный проект, все объекты продуманно расположены. Заниматься одно удовольствие, детей можно распределять как угодно, занятость их на уроке постоянная», — передает слова учителя газета «Аргументы и факты».

Активная застройка новых и реконструкция старых спортивных объектов началась по поручению Владимира Путина обеспечить 55-процентную занятость населения спортом к 2024 году. По словам общественного деятеля Оксаны Герасимовой, подобные комплексы нужны во всех школах. На них могут приходить жители всех близлежащих домов, чтобы поддерживать себя в спортивной форме.

По словам главы государства, спорт и здоровый образ жизни являются настоящим ресурсом для развития страны. Он также поручил, чтобы не менее 70 процентов российских граждан занимались спортом к 2030 году.