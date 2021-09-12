Политолог Ищенко: США проиграли постхолодную Четвертую мировую войну

Москва, 12 сентября. США проиграли постхолодную Четвертую мировую войну, но она до сих пор продолжается. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В интервью для «Украина.ру» эксперт отметил, что противостояние стран сейчас не идет непосредственно вооруженным методом. Реформы мирового порядка осуществляются на политической арене.

«Но от этого она не менее тяжелая, и потери в ней не менее серьезные. Только Советский Союз людей потерял после своего поражения, а сколько людей потеряла Украина... Одна республика потеряла человеческого потенциала столько же, сколько потерял весь Советский Союз за пять лет военных действий», — отметил Ищенко.

Он добавил, что есть потери у США, но они не так заметны в силу активной эмиграции. В этой политической конфронтации все стороны пострадали. Это хуже ковровых бомбардировок. Война еще не закончилась, все еще впереди.

Ранее Ищенко рассказал, что весной 2021 года Белый дом пытался выйти на переговоры с Россией, чтобы узнать, можно ли вывести ее из активного противостояния.