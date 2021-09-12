Политолог Ищенко: международные организации — инструмент по управлению миром

Москва, 12 сентября. Организация объединенных наций создавалась с целью управлять послевоенным миром. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» политолог подчеркнул, что члены ООН если не руководят всей планетой, то влияют на все принимаемые решения. Частично для этого у них есть право вето.

«Организация объединенных наций создавалась как инструмент пяти постоянных членов Совета безопасности, как инструмент их влияния на послевоенный мир. Она неслучайно называлась «Организация объединенных наций», потому что Антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне официально называлась «Объединенные нации». То есть, это организация победителей во Второй мировой войне, которая следит за тем, чтобы мир был таким, каким его обозначили победители», — отметил Ищенко.

Ранее российский политолог заявил, что Запад прекрасно понимает, что Украина, начиная с 2014 года, уже не является самостоятельным государством. США и Европа уже не рассчитывают на Киев так, как раньше.