Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 07:41
07:38
Политика
ФБР рассекретило первый документ о теракте 11 сентября
07:25
Общество
Разработчик Уильямс рассказал, чего ждать от будущей God of War Ragnarok
07:18
Общество
Российская кинологическая федерация рассказала об изменениях в моде на собак
07:17
Общество
Циклон стал причиной закрытия переправы на материк с Сахалина
07:06
Экономика
Камчатка реализует проект «Детский спорт» благодаря субсидии в 42 млн рублей
07:05
Политика
Политолог Ищенко: США проиграли постхолодную Четвертую мировую войну
07:04
Политика
Политолог Ищенко: международные организации — инструмент по управлению миром
06:59
Политика
Глава «Нафтогаза» пожаловался на слишком дорогое голубое топливо
06:58
Происшествия
Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявили в Приморье
06:57
Общество
Кирстен Данст сообщила поклонникам имя своего второго наследника
Все новости

Политолог Ищенко: международные организации — инструмент по управлению миром
Политика
Политолог Ищенко: международные организации — инструмент по управлению миром
 /  ПолитРоссия

Москва, 12 сентября. Организация объединенных наций создавалась с целью управлять послевоенным миром. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» политолог подчеркнул, что члены ООН если не руководят всей планетой, то влияют на все принимаемые решения. Частично для этого у них есть право вето.

«Организация объединенных наций создавалась как инструмент пяти постоянных членов Совета безопасности, как инструмент их влияния на послевоенный мир. Она неслучайно называлась «Организация объединенных наций», потому что Антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне официально называлась «Объединенные нации». То есть, это организация победителей во Второй мировой войне, которая следит за тем, чтобы мир был таким, каким его обозначили победители», — отметил Ищенко.

Ранее российский политолог заявил, что Запад прекрасно понимает, что Украина, начиная с 2014 года, уже не является самостоятельным государством. США и Европа уже не рассчитывают на Киев так, как раньше.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко: международные организации — инструмент по управлению миром
оон ищенко организация объединенных наций
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru