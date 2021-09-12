Глава «Нафтогаза» пожаловался на слишком дорогое голубое топливо

Киев, 12 сентября. Киев вынужден закупать газ по очень высокой цене, пожаловался глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Украина покупает сейчас газ по очень высокой цене. Об этом Витренко заявил во время форума YES Brainstorming.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы. – прим. ред.) импортируем газ на Украину», — заявил глава «Нафтогаза».

Сейчас в украинских подземных хранилищах есть почти 19 млрд кубометров газа, что выше установленного правительством плана на 2 млрд кубометров. По словам Витренко, в 2016–2018 годах Украина начинала отопительный сезон с 16 млрд кубометров газа. Поэтому в этом году украинцы могут быть обеспечены бесперебойной подачей газа.

Ранее «Нафтогаз» Украины опасался технических проблем после сокращения поставок «Газпрома». Газотранспортная система (ГТС) Украины рискует не справиться, если объемы поставок станут ниже — газ может потерять необходимые физико-химические свойства.