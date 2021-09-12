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Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявили в Приморье
Происшествия
Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявили в Приморье
pixy.org

Владивосток, 12 сентября. Штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей объявлено в Приморском крае 12 сентября. Информация об этом стала известна на сайте Главного управления МЧС по региону.

Синоптики спрогнозировали в воскресение, 12 сентября мощный дождь, который будет идти днем и ночью. Ожидается выпадение до 40 мм осадков за 12 часов. На северо-востоке Приморья также прогнозируется сильный ливень со шквалистым ветром, порывами более 20 м/с.

Спасатели предупредили жителей региона не выбираться за пределы городов и сел, а также воздержаться от поездок на природу, охоту, рыбалку и исключить туристические походы. В низменности Приморского края ожидается подтопление.

Недавно, национальная служба гражданской защиты Мексики объявила тревогу из-за урагана «Олаф». Центр стихийного бедствия переместился из Тихого океана к берегам штата Южная Нижняя Калифорния.

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