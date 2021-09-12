Кирстен Данст сообщила поклонникам имя своего второго наследника

Лос-Анджелес, 12 сентября. Пара актеров Кирстен Данст и Джесси Племонса стала родителям еще в мае этого года, однако актриса до сих пор скрывала имя младенца.

Данст не оглашала и факты о своей беременности. Фанаты звезды заметили округлившийся живот на мартовских снимках журнала W. Актриса призналась, что она участвовала в фотосессии для беременных. Каждая поза в кадре была в положении лежа, потому что встать было трудно, с юмором отметил актриса.

Пару Данст и Племонса заметили с коляской пару месяцами ранее. Тогда уже актриса не могла скрыть факт рождения малыша. Окончательно рассекретила его имя она в интервью New York Times. Родившегося мальчика назвали Джеймс Роберт.

«Он ангел, но он голодный ангел. И тяжелый ангел», — передало слова актрисы PeopleTalk.

Вес здоровяка, по известным данным, целых восемь килограммов, поэтому фраза Данст перестает быть странной. Пара уже становилась родителями. Первенца зовут Эннис Ховард. Что-либо о его личности предпочитают не оглашать публике.

Скрывать имена своих наследников для звезд не в новинку. Так, подобный промышлял и Сергей Шнуров. Недавно он также рассказал о своем третьем сыне.