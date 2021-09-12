Джордж Буш: опасность США исходит от накопившегося внутри страны насилия

Нью-Йорк, 12 сентября. Соединенным Штатам угрожают внутренние экстремисты, сообщил бывший президент страны Джордж Буш на церемонии поминовения жертв трагедии 11 сентября 2001 года.

Церемонию экс-глава государства посетил вместе с действующим вице-президентом страны Камалой Харрис. Она прошла в полях под городом Шэнксвилл, где потерпел крушение один из захваченных террористами самолетов.

По его словам, всех террористов отличает пренебрежение к человеческой жизни. Он призвал противостоять им, не позволив осквернить национальные символы США.

«Мы видим множащиеся свидетельства того, что опасность нашей стране может исходить не только из-за рубежа, но и от насилия, которое копится внутри», — заявил Буш.

На месте трагедии воздвигли мемориал с именами погибших. Музей хранит их фотографии, а «Башня голосов» напоминает о трагедии с каждым завыванием ветра, символизируя голоса жертв теракта.

В тот же день атака террористов пришлась и на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тогда погибли 2753 человека. Последний лайнер был направлен террористами в Пентагон, где лишились жизней 189 человек, передает РИА Новости.

В день памяти жертв трагедии свою поддержку США выразил Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС солидарен с Джо Байденом в решениях по борьбе с терроризмом и экстремизмом.