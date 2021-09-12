Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 07:41
07:38
Политика
ФБР рассекретило первый документ о теракте 11 сентября
07:25
Общество
Разработчик Уильямс рассказал, чего ждать от будущей God of War Ragnarok
07:18
Общество
Российская кинологическая федерация рассказала об изменениях в моде на собак
07:17
Общество
Циклон стал причиной закрытия переправы на материк с Сахалина
07:06
Экономика
Камчатка реализует проект «Детский спорт» благодаря субсидии в 42 млн рублей
07:05
Политика
Политолог Ищенко: США проиграли постхолодную Четвертую мировую войну
07:04
Политика
Политолог Ищенко: международные организации — инструмент по управлению миром
06:59
Политика
Глава «Нафтогаза» пожаловался на слишком дорогое голубое топливо
06:58
Происшествия
Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявили в Приморье
06:57
Общество
Кирстен Данст сообщила поклонникам имя своего второго наследника
Все новости

Фото любопытного канюка из Ленобласти очаровало пользователей Сети
Общество
Фото любопытного канюка из Ленобласти очаровало пользователей Сети
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 сентября. Любопытный канюк на днях повстречался сотрудникам Ладожской орнитологической станции. Фотография хищной птицы завоевала сердца пользователей Сети.

На кадре видно, как канюк разместился на стволе склоненного дерева. Фотография сделана с нижнего ракурса, поэтому создается впечатление, что птица как бы с любопытством выглядывает и старается повнимательнее рассмотреть автора снимка.

Пользователи Сети оценили красивую фотографию хищной птицы, показав свою симпатию с помощью многочисленных лайков на публикации. Канюк обыкновенный обитает на территории Нижне-Свирского заповедника.

Недавно, орнитологи столицы Сурского края обнаружили в черте города Пензы редчайшего для Поволжья европейского тювика. Птица принадлежит к семейству ястребиных и занесена в Красную книгу России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фото любопытного канюка из Ленобласти очаровало пользователей Сети
фото птица канюк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru