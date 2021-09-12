Фото любопытного канюка из Ленобласти очаровало пользователей Сети

Санкт-Петербург, 12 сентября. Любопытный канюк на днях повстречался сотрудникам Ладожской орнитологической станции. Фотография хищной птицы завоевала сердца пользователей Сети.

На кадре видно, как канюк разместился на стволе склоненного дерева. Фотография сделана с нижнего ракурса, поэтому создается впечатление, что птица как бы с любопытством выглядывает и старается повнимательнее рассмотреть автора снимка.

Пользователи Сети оценили красивую фотографию хищной птицы, показав свою симпатию с помощью многочисленных лайков на публикации. Канюк обыкновенный обитает на территории Нижне-Свирского заповедника.

Недавно, орнитологи столицы Сурского края обнаружили в черте города Пензы редчайшего для Поволжья европейского тювика. Птица принадлежит к семейству ястребиных и занесена в Красную книгу России.