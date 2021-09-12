Спасатели за сутки ликвидировали 18 природных пожаров в России

Москва, 12 сентября. Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 18 природных возгораний на площади более 229,1 тыс. га. Информацию об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

На 11 сентября на территории России действует 46 лесных пожаров общей площадью 229,1 тыс. га. Ведется активная работа по их ликвидации. Больше всего возгораний сейчас находится в Якутии — 38 пожаров на площади 224,2 тыс. га. В Республике Марий Эл бушуют два пожара на площади 4,6 тыс. га. В Нижегородской области зафиксировано одно возгорание на территории в 135 га.

Всего в тушении задействованы 918 человек, 204 единицы техники, а также восемь воздушных судов. В настоящее время режим ЧС действует в трех субъектах России, противопожарный режим — в 45.

Кроме этого, ученые ВНИИ ГОЧС сообщили, что крупные лесные пожары могут вспыхнуть в шести федеральных округах России из-за гидрометеорологической обстановки и горимости.