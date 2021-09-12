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Россия и Белоруссия определят принципы работы единого рынка газа
Экономика
Россия и Белоруссия определят принципы работы единого рынка газа
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 12 сентября. Россия и Белоруссия определят принципы работы объединенного рынка газа до 1 июля будущего года, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Белорусский премьер отметил, что цена на газ на 2022 год будет индексирована «на стоимость инфляции США». По словам чиновника, она станет «значительно лучше» закрепленной в уже действующем контракте.

«Поэтому, что касается цены газа на следующий год, она очень комфортная», — сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» Головченко.

По его словам, к 1 июля 2022 года должны быть определены принципы функционирования объединенного газового рынка России и Белоруссии и формирования цены на газ для республики, «чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу».

Белорусский премьер напомнил, что четыре документа в 28 союзных программах посвящены энергетике. Одна из них касается атомной энергетики, другие — формированию общих рынков нефти, газа и электроэнергии.

Ранее премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление о реализации договора о создании Союзного государства. В документе говорится о согласовании 28 программ, работа над которыми велась более трех лет.

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Все новости / Экономика / Россия и Белоруссия определят принципы работы единого рынка газа
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