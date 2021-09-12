«Поступят хуже»: пользователи Facebook раскритиковали речь Нуланд о защите Украины США

Киев, 12 сентября. Вашингтон не оставит Украину, как это было с Афганистаном. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

В ходе конференции YES Brainstorming в Киеве она отметила, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сразу после вывода американских войск из Афганистана — прямое тому доказательство. Украинцы высказали свое мнение в Facebook.

«Не врет: поступят хуже», — добавил Nikita P.

Натали Р. отметила, что США всегда всем врут. Поверить словам американских властей могут только клинические идиоты.

«Так нас и не поднимали. Посему не бросят», — пишет Кира Б.

Дмитрий Ш. уверен, что Соединенные Штаты сначала вывезут лес, а потом чернозем. Затем сделают из страны ядерный могильник, и только тогда уйдут. Сами виноваты, поскольку испортили отношения со всеми соседями.

«Если есть необходимость такое говорить, значит, есть такая вероятность», — отметил Leon L.

Ранее пользователи Facebook обсудили речь главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Россия использует «Северный поток — 2» как оружие против Киева.