Ранивший ножом пятерых итальянцев мигрант не преследовал террористических целей

Римини, 12 сентября. Правоохранители задержали мигранта, который нанес ножевые ранения пяти итальянцам. По информации следователей, мужчина не имел террористических целей.

Агентство АНСА сообщило, что 26-летний сомалиец пребывает с 2015 года в Европе. По информации издания, он запросил статус беженца в Италии. Недавно он также просил об убежище Данию, Германию, Швецию и Нидерланды. Он в течение нескольких месяцев был на попечении Красного Креста. По некоторой информации, преступник отличался склонностью к насилию и проявлениям агрессии.

Происшествия с пятью пострадавшими, в список которых входит ребенок, случилось субботним вечером в итальянском городе Римини. На автобусной остановке кондукторы спросили у мигранта билет. В ответ он достал нож и ранил обоих контроллеров. По сведениям издания «Респубблика», пострадавшими являются женщины. Во время побега от правоохранителей, преступник ударил еще троих. В данный момент его поместили под стражу.

Происшествие с применением ножа недавно также произошло в Волгограде. Пенсионер нанес колотый удар в грудь сына на семейном застолье. Причиной инцидента стал конфликт.