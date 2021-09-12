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Пользователи YouTube обсудили слова экономиста Скаршевского о транзите газа через Украину

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 06:21
Политика
Пользователи YouTube обсудили слова экономиста Скаршевского о транзите газа через Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 сентября. Россия в любой момент может прекратить транзит газа через Украину, не нарушая договор. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его мнению, если Москва будет выполнять обязательства перед Евросоюзом, то ей необязательно ждать 2024 года, чтобы перестать использовать украинскую ГТС. Речь экономиста обсудили на YouTube-канале «Наш».

«Как переживают за транзит, а то, что эта труба изношена на 80%, никто не говорит. Такими темпами скоро технически будет невозможно использовать эту трубу и никакие контракты не будут нужны», — написала о состоянии украинской ГТС Cветлана Ч.

Вера С. считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо ехать в Москву и кланяться. Только так он сможет получить газ «агрессора», иначе вся страна задохнется от свежего мороза.

«А как красиво скакали, как громко кричали… И вот итог всего этого. Видать оно того стоило! Если станет холодно, хоть греться можно, практика скаканий уже ого-го какая…» — с сарказмом отметил «Ангел Ангельский».

Серега П. отметил, что Украина вела себя оскорбительно и проявляла русофобию, считая, что ее защитят США и Европа. Однако на деле Россия уже сейчас может лишить ее газа.

Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома».

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украина газ транзит виктор скаршевский
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