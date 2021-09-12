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Овны стали самыми ответственными в создании семьи среди знаков зодиака
Общество
Овны стали самыми ответственными в создании семьи среди знаков зодиака
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Москва, 12 сентября. Определить верного и любящего семьянина можно при помощи науки звезд. Астрологи назвали пять самых подходящих для создания семьи знаков зодиака.

Овны являются одними из наиболее ответственных партнеров. Представители этого знака зодиака способны к самоанализу, что позволяет им не повторять собственные ошибки на пути к созданию крепкой семьи. В свою очередь Раки любят поддерживать в доме уют и теплую атмосферу. Они всегда будут относиться к своему партнеру с пониманием и заботой, передает Woman Journal.

Львы станут самыми верными избранниками для тех, кто сам будет говорить им комплименты и уделять внимание. Такого партнера представители этого знака зодиака готовы буквально носить на руках. Девы же станут надежной опорой и поддержкой в отношениях. Они всегда готовы дать партнеру совет и мотивировать в трудную минуту. Скорпионам хоть и нелегко открыться кому-то другому, однако они могут стать самыми верными семьянинами, перенося свою любовь сквозь года.

Трем знакам зодиака этой осенью улыбнется удача. Астролог Ирина Сычева назвала счастливчиков и то, как им не «проморгать» подаренную звездами возможность.

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