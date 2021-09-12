Астролог Глоба предрек трем знакам зодиака финансовый успех до конца 2021 года

Москва, 12 сентября. Трех знаков зодиака ожидает финансовый успех во второй половине текущего года. Такой прогноз сделал российский астролог Павел Глоба.

Так, одними из счастливчиков стали Овны. Представителям этого знака зодиака астролог порекомендовал посвящать время саморазвитию и больше учиться. По словам Глобы, в будущем это повлияет на благополучие Овнов и не только денежное.

Близнецов ожидает большой пласт работы. Рожденным под этим покровителем предстоит много трудиться. В таком режиме придется жить до конца 2021 года, если Близнецы хотят много зарабатывать.

А Стрельцам астролог предсказал судьбоносную встречу со своей второй половинкой. Именно она поправит материальное положение этих знаков зодиака.

Недавно, победитель «Битвы экстрасенсов», астролог Мехди Эбрагими Вафа перечислил знаки зодиака, которые по призванию являются идеальными семьянинами. По словам провидца, рожденные под этими созвездиями станут отличными супругами. В их числе оказались представитель знаков зодиака Стрелец, Дева, Лев, Близнецы и Весы.