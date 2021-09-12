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Черный юмор и плохое зрение назвали признаками высокого интеллекта
Наука
Черный юмор и плохое зрение назвали признаками высокого интеллекта
pexels.com

Стокгольм, 12 сентября. Исследователи выявили 12 привычек и особенностей, которые могут оказаться косвенными признаками высокого интеллектуального потенциала человек, сообщает шведское издание Expressen.

По данным опубликованного в Journal of Human Resources исследования, обычно интеллект у старших детей в семье выше, чем у младших, так как обычно первым детям уделяют больше внимания. Ответственные за плохое зрение гены говорят о том, что у человека на треть повышены шансы оказаться обладателем впечатляющих умственных способностей, свидетельствует исследование Эдинбургского университета.

Левши лучше других справляются с решением проблем и математических задач. Более высокое развитие интеллекта демонстрируют занимающиеся музыкой люди. Признаками высокого интеллекта могут оказаться ночной образа жизни, депрессия, тревожность, черный юмор, любовь к одиночеству, привычка судить других и умение приспосабливаться к обстоятельствам.

Кроме того, Ум делает острее физическая активность. Кардиотренировки, к примеру, на 50% улучшают вербальные способности.

Ранее американский нейрохирург Рахул Джандиал объяснил, какие ежедневные вредные привычки отрицательно влияют на работу мозга. По словам специалиста, опасность для работы мозга представляет малоподвижный образ жизни, одиночество, прослушивание громкой музыки, избыток соли и сахара.

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наука интеллект умственное развитие
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