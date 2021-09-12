Forbes: Франция не сможет долго противостоять России в случае войны

Вашингтон, 12 сентября. Французская армия не сможет долго противостоять в войне с Россией, сообщили специалисты в докладе американского аналитического центра RAND.

Франция обладает рядом преимуществ: мощная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие. Однако вооруженные силы не обладают людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий, поэтому не смогут выстоять перед сильным противником, передает Forbes.

Россия является как раз таковым противником, не только сильным, но и умелым. В случае военного конфликта Франции понадобится американская поддержка, в обратном же случае страну ожидает поражение, заключили эксперты агентства.

Недавно Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что считает недопустимыми спекуляции по поводу якобы наличия рисков полномасштабной войны Украины с Россией. Ранее такую возможность оценил украинский лидер Владимир Зеленский.