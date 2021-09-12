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Убивший бен Ладена «морской котик» предупредил о самой большой угрозе США
Политика
Убивший бен Ладена «морской котик» предупредил о самой большой угрозе США
pixabay.com

Вашингтон, 12 сентября. Бывший член шестой команды элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил предупредил о величайшей угрозе, с которой страна сталкивается в настоящее время.

О’Нилу приписывают ликвидацию основателя запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1 Усамы бен Ладена. В интервью телеканалу Fox News военный заявил, что, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу возрождения исламского терроризма, США имеют более серьезные и не столь отдаленные уязвимости.

«Меня больше всего беспокоит раскол в этой стране. Большинство людей хорошо относятся друг к другу. Но гнев и раскол получают (высокие) рейтинги», — заяви О’Нил.

По его мнению, многие политики понимают, что разделение в обществе поможет им остаться у власти. Американцы могут не соглашаться друг с другом, но в итоге они остаются «в одной команде», подчеркнул О’Нил.

Военный считает, что 11 сентября (дата крупнейших в истории США и унесших тысячи жизней терактов) должно послужить напоминанием не только о погибших от рук террористов людей и последовавшей за атакой самой продолжительной войне в истории Соединенных Штатов, но и об общих американских ценностях.

О’Нил заявил, что его озадачило то, насколько быстро США забыли о значении борьбы с исламским терроризмом. Люди должны понимать, что существует враг, который «хочет убить всех нас», считает бывший спецназовец.

Накануне 20-й годовщины террористической атаки на США О’Нил призвал американцев найти точки соприкосновения и объединиться на базе общих американских ценностей. Военный подчеркнул, что речь идет не только о самих американцах, но и об американском образе жизни, так как в «башнях-близнецах» погибли уроженцы 84 стран.

Ранее главы институтов Европейского союза выразили поддержку США в борьбе с терроризмом и экстремизмом на фоне 20-ой годовщины трагедии 11 сентября. Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter написал, что ЕС солидарен с Вашингтоном и президентом Джо Байденом в борьбе с «терроризмом и экстремизмом во всех его формах».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша терроризм 11 сентября бен ладена
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