Вашингтон, 12 сентября. США нужно перестать наживать врагов и провоцировать террористическую угрозу агрессивной внешней политикой, считает автор издания 19fortyfive Дуг Бэндоу.

Долгое время работа Пентагона, точно названного Военным министерством, заключалась в том, чтобы обеспечить Соединенным Штатам господство в мире. Но чудовищный теракт 11 сентября 2001 года показал, что сверхдержаву можно легко свергнуть. Потратив годы на навязывание своей воли другим нациям, на бомбардировки, вторжение и оккупацию, жители Вашингтона сделали шокирующее открытие: столица США уязвима, отметил журналист в материале.

Один из главных виновников такого положения дел — политическая элита, которая определила внешнюю политику страны на долгие годы вперед. Позднее распад Советского Союза снял любые существенные внешние ограничения на действия США.

Какое-то время политики Вашингтона наслаждались своими значительно возросшими возможностями творить «добро и зло». Немногие другие извлекли выгоду из открывшихся возможностей, отметил Бэндоу. Емкий афоризм лорда Эктона о том, что «власть имеет тенденцию развращать, а абсолютная власть развращает абсолютно», применим к Америке не меньше, чем к другим нациям.

Таким образом, сейчас США присоединились к длинному списку целей террористов из различных политических соображений. Агрессивная внешняя политика привела к тому, что появляется все больше террористов, которые стремятся ответить насилием на насилие. Пока американская власть не примет более ответственную и сдержанную внешнюю политику, эта угроза будет только крепнуть. Сейчас каждый житель страны должен спросить себя, не слишком ли высока цена за попытку управлять земным шаром, заключил аналитик.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что появились документальные подтверждения вмешательства Вашингтона в российские политические процессы. Госдепартамент никак это не прокомментировал.