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NI назвал мосты главным препятствием для танков США в Европе
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NI назвал мосты главным препятствием для танков США в Европе
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 12 сентября. Союзникам США в Европе следует укрепить старые мосты, если они ожидают, что Вашингтон будет противостоять вторжению РФ, считает редактор по обороне The National Interest Дэвид Экс.

По словам эксперта, в Польше и странах Балтии — в регионе, где с наибольшей вероятностью завяжутся бои с участием высокотехнологичных тяжелых машин, много старых и хлипких мостов. Чтобы удержать Россию от нападения, США и их союзники по НАТО должны развернуть тяжелые бронетанковые силы. В бой пойдут танки, боевые бронированные машины и самоходные артиллерийские установки. Калифорнийский аналитический центр RAND в отчете за февраль 2020 года подчеркнул важность тяжелых сухопутных войск для сдерживания противника.

«Результаты анализа предоставляют убедительные доказательства сдерживающего воздействия тяжелых сухопутных войск и средств противовоздушной обороны. Особенно при развертывании на общем театре военных действий, но не обязательно на передовой линии потенциального конфликта», — цитирует RAND The National Interest.

Проблема заключается в том, что танки M-1 Abrams США, Challenger 2 Великобритании, Leopard II ФРГ и Leclerc Франции весят 60 тонн и более, отмечает Экс. По его словам, в годы холодной войны западноевропейская инфраструктура укреплялась, чтобы выдержать вес таких боевых машин НАТО. В то же время в Восточной Европе размещались 45-тонные Т-72, поэтому инфраструктуре там не требовался столь большой запас прочности, и многие мосты в этом регионе небезопасны для тяжелой техники Североатлантического альянса.

США могут попытаться решить проблему с помощью танковых мостоукладчиков AVLB на шасси танков М-60 и Wolverine («Росомаха») на шасси M-1, считает военный эксперт. Однако у обеих машин есть свои недостатки. Исправить ситуацию мог бы новый Совместный штурмовой мост (JAB, Joint Assault Bridge), считает Экс. Но поставки этого мостоукладчика запаздывают именно в тот момент, когда США и их союзникам так нужен способ переброски танков через польские реки, заключает специалист.

Военный аналитик Александр Артамонов заявил, что российский танк Т-14 «Армата» по своим возможностям и технологиям опережает американские аналоги примерно на 30 лет. По его словам, боевую машину разрабатывали с использованием особых сплавов и марок стали, которых в США нет.

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сша нато танки
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