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Принц Эндрю устроил вечеринку со стрельбой накануне суда по домогательствам
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Принц Эндрю устроил вечеринку со стрельбой накануне суда по домогательствам
Политика
Принц Эндрю устроил вечеринку со стрельбой накануне суда по домогательствам
Global Look Press  /  POOL / Keystone Press Agency

Лондон, 12 сентября. Герцог Йоркский принимал гостей в частном поместье королевы Елизаветы II Балморал в Шотландии, несмотря на предстоящее судебное заседание по сексуальным домогательствам.

Встреча с судом по искам Вирджинии Робертс пройдет завтра в Нью-Йорке. Это не помешало принцу Эндрю устроить вечеринку со стрельбой. Королевские источники сообщили The Sun, что принц сбежал из своего виндзорского дома на прошлой неделе и прибыл в летнюю резиденцию своей матери.

«Никто не хочет, чтобы Эндрю был в Балморале. Похоже, он прячется за женщиной, которой приближается 100 лет», — отметили собеседники издания.

По словам источников, такое неуважение к монархии «настолько нагло, что просто невероятно». «Принц Эндрю ведет себя так, как будто ничего не случилось, и как будто ему на все на свете наплевать», подчеркнули в издании.

Первое слушание в Нью-Йорке может привести к тому, что герцог впервые будет заклеймен в суде как насильник. Букингемский дворец отказался комментировать последние события, как и Эндрю, который отрицал какие-либо нарушения.

Недавно стало известно, что королева Великобритании Елизавета II обеспокоена вопросом равноправия в обществе, поэтому поддерживает движение Black Lives Matter. Работа королевы заключается в объединении нации под эгидой общих ценностей, в том числе и по вопросу расового равноправия.

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