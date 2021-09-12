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Пользователи Facebook оценили слова Хохштейна о санкциях против России

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 04:38
Политика
Пользователи Facebook оценили слова Хохштейна о санкциях против России
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 сентября. Советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштейн угрожает России санкциями, если она заблокирует транзит газа в ЕС через Украину.

Об этом американский политик заявил 11 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве. Его речь обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook.

«До 2024 года транзит не прекратится, т. к. прописан в контракте. А к тому моменту уже никто и не вспомнит об Украине. «СП-2» будет восприниматься как данность», — написал один из комментирующих.

Anne De Kiev отметила, что Евросоюз не хочет покупать газ у США. Отношения между ЕС и Вашингтоном не особо теплые, а потому Белый дом не станет усугублять ситуацию.

«Мда, наглости нет придела! Кричать «Россия — «враг» и т. д. и в то же время пытаться заставить ее давать денег и газ. Бред полный!» — отреагировал Павел.

Юрий О. не понимает, где США возьмут новые санкции. Все, что они могли, они уже ввели. Однако самое интересное, что после такого шага Вашингтон получит зеркальные ограничения от Москвы. При этом Киев, из-за которого все произошло, сидит в стороне.

Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских заявил, что действия Украины подтолкнули к строительству «СП-2».

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