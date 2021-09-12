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«Наконец-то понял»: читатели «Главред» оценили слова главы МИД Украины о ЕС
Политика
«Наконец-то понял»: читатели «Главред» оценили слова главы МИД Украины о ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 сентября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не хочет принимать Киев, прикрываясь требованиями проводить реформы.

Политик отметил, что отношения между сторонами характеризуются как «стратегическая неопределенность», поскольку ЕС говорит только работать дальше, но не объясняет, как и когда Украина может оказаться в рядах Европейского Союза. Читатели украинского издания «Главред» оценили заявление министра иностранных дел.

«Наконец то понял, что Украина Европе не нужна», — подчеркнул Валерий Федотов.

Михаил Левицкий считает, что Кулеба не понял стратегию Евросоюза и публично в этом признался. Изначально было понятно, что страна-попрошайка никогда не сможет стать полноценным членом ЕС.

«Лучше бы сказал: «Я устал, я ухожу»», — написал Shiva Ithen.

Eugene Karasyunok подчеркнул, что сейчас в Раде депутаты из фракции «Слуга народа» постоянно нападают на независимых чиновников, а их глава обвиняет в этом пострадавших. Украина при президенте Владимире Зеленском превратилась в диктатуру, которую контролирует мафия, а Кулеба видит какие-то крючки ЕС.

Ранее глава МИД Украины заявил, что страна не будет суверенной страной, если откажется от «битвы» за Крым.

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украина евросоюз ес мид украины кулеба
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