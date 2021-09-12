Эпидемиолог РАН Покровский спрогнозировал конец масочного режима в России

Москва, 12 сентября. Масочный режим, скорее всего, продлится до Нового года. Так можно снизить риск передачи коронавируса, в том числе новых штаммов, заявил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Вакцинация снижает вероятность болезни, но часть людей, получивших прививку от COVID-19, все-таки могут заболеть, хотя и в более легкой форме, чем это было бы без иммунизации, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

Пока что следует соблюдать масочный режим и уже привычные меры предосторожности. Особенно сейчас, когда многие россияне вернулись из заграничных отпусков и каникул. Использовать маски в общественных местах можно практически постоянно, на это указывает опыт других стран, например, в Японии.

Недавно Глава Верховной рады Дмитрий Разумков снова заболел COVID-19. В ноябре прошлого года у него уже диагностировали заболевание, после чего он отказался вакцинироваться из-за наличия антител. Однако тест недавно вновь показал положительный результат.