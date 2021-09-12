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Россия выступит на ЧМ по мини-футболу в Литве под аббревиатурой RFU
Спорт
Россия выступит на ЧМ по мини-футболу в Литве под аббревиатурой RFU
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Вильнюс, 12 сентября. Литовские города Вильнюс, Каунас и Клайпед примут матчи чемпионата мира по мини-футболу, который начнется 12 сентября.

Сборная России по мини-футболу из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) сыграет на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). Чемпионат был перенесен с прошлого года из-за пандемии COVID-19, в нем примут участие 24 команды.

Россияне попали в группу В с командами Узбекистана, Гватемалы и Египта. Первую игру российская сборная проведет с Египтом. Из-за санкций, запрещающих официальную государственную символику, на форме у российских футболистов вместо герба будет размещена надпись «Наши парни», как у российских пляжников, которые стали чемпионами мира в этом году.

Президент пляжного футбольного клуба «Кристалл» Олег Баринов ранее рассказал, когда этот вид спорта станет популярнее традиционного футбола и объяснил, почему в нем забивается большее число голов.

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