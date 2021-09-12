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Заворотнюк может столкнуться с паническими атаками во время выздоровления

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 03:41
Общество
Заворотнюк может столкнуться с паническими атаками во время выздоровления
Кадр из сериала «Каспий 24»

Москва, 12 сентября. Российская актриса Анастасия Заворотнюк после выздоровления и при возвращении к нормальной жизни и работе может испытать некоторые проблемы, рассказала психолог Анастасия Залкинд.

Заворотнюк после длительного перерыва снова придется привыкать к обществу. Последние пару лет актриса борется с онкологическим заболеванием. Ее родные и близкие никак не комментируют состояние и не называют точный диагноз, передает «POPCAKE».

«Самой большой трудностью, с которой может столкнуться Анастасия, помимо физической слабости, после выздоровления от онкологии, может быть страх возвращения болезни», — сказала она.

При этом без поддержки ее возвращение к обычной жизни может усложниться. Страх возвращения болезни может настолько глубоко проникнуть в человека, что это приведет к паническим атакам.

Ранее режиссер Анатолий Демидов поделился новой информацией о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже два года борется с раком головного мозга. Он передал слова знакомых, которые близки к семье Заворотнюк. По их словам, состояние знаменитости стабилизировалось и остается удовлетворительным.

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болезнь заворотнюк выздоровление
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