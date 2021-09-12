Инвестор Верников перечислил финансовые инструменты с высоким риском

Москва, 12 сентября. Глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ1 «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, каким финансовым инструментам опасно верить

Эксперт в беседе с «Праймом» призвал быть осторожными с высокодоходными облигациями — на этом рынке возможны серьезные перекосы. В частности, ставка ЦБ может вырасти, облигации федерального займа подняться, но высокодоходные облигации могут быть на прежних доходностях.

Осторожность следует проявлять и по отношению к акциям средних и малых компаний из Китая. По его словам, в последнее время много сведений о фальсификации в отчетностях данных организаций. Покупка акций стартапов может быть отличным вложением, полагает Верников.

Специалист напомнил, что высокая инфляция может вынудить центральные банки ужесточить денежную политику. Стоимость заемных средств для всех без исключения инвесторов возрастет. Особенно это опасно в ситуации с акциями роста.

Ранее сообщалось, что Банк России и брокеры подготовят курсы для начинающих инвесторов. Предстоящий «экзамен» станет своего рода очистным механизмом для рынка.

1 Организация запрещена на территории РФ.