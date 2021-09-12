Психолог Ракина назвала самых подверженных травле сотрудников в коллективе

Москва, 12 сентября. Многие люди, которые только что устроились на новую работу, сталкивались с травлей.

Большинство не знает, как справиться с травлей со стороны коллег. Об этом психолог, HR-специалист Екатерина Ракина рассказала изданию «Ведомости Законодательного Собрания».

«Чаще всего травле подвержены сотрудники, которые только что устроились в компанию», — сказала она.

Психологическое давление может оказываться по многим причинам. Самой частой является яркая индивидуальность и профессионализм нового работника, на фоне которого меркнут старые сотрудники. Они начинают завидовать и бояться за свое место.

По данным hh.ru Сибирь, 51% жителей Новосибирской области подвергались со стороны коллег психологическому давлению. По словам психологов, главным признаком травли является необоснованная и постоянная критика. Также этом может быть обесценивание труда и проявление равнодушия к эмоциям коллеги. Очень часто моббингу подвергаются молодые люди, работники предпенсионного возраста, неординарные и талантливые личности.

Ранее семейный психолог Виктория Мещерина дала советы, как спастись от токсичных отношений. Если человек чувствует себя непонятым, ненужным, то эти отношения токсичны. Защищать себя в подобных ситуациях бывает трудно, «для этого нужно уметь ставить границы перед таким человеком».