«Обнять и поцеловать»: психолог Заргарова дала совет родителям пьяных подростков

Москва, 12 сентября. Если подросток появился на пороге в нетрезвом виде, главное — не устраивать сразу скандал, предупредила психолог Полина Заргарова.

Конфликт с пьяным человеком, даже если он ваш ребенок, не приведет ни к чему, кроме потери доверия и ухудшения отношений. Выяснение причин и морали следует оставить на следующий день, когда обе стороны будут морально готовы к разговору. Важно при этом контролировать свои эмоции, посоветовала специалист по данным 5-tv.ru.

«Если ситуация уже случилась, то самое правильное будет — обнять ребенка, поцеловать и уложить его спать», — пояснила психолог.

Диалог должен пройти спокойно, без криков и слез. Важно учитывать возраст сидящего напротив ребенка. Важно выяснить, был ли он втянут в дурную компанию или же вечер в компании бутылки представляет собой сознательный выбор несовершеннолетнего, столкнувшегося с проблемами, например, с безответной любовью.

«Спросите, почему это произошло, в какой компании это было, что спровоцировало, что почувствовал и хочется ли повторить, какой это опыт был: положительный или отрицательный?» — предложила Заргарова.

В зависимости от ответов следует делать выводы, нужно ли спасать ребенка или же просто провести беседу и рассказать, как вы волнуетесь. Возможно, это просто разовая слабость, с помощью которой подросток познает мир и справляется с трудностями. Важно показать, что его любят и принимают в любом случае, подчеркнула психолог.

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