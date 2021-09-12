Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 04:38
04:38
Политика
Пользователи Facebook оценили слова Хохштейна о санкциях против России
04:35
Политика
«Наконец-то понял»: читатели «Главред» оценили слова главы МИД Украины о ЕС
04:10
Общество
Эпидемиолог РАН Покровский спрогнозировал конец масочного режима в России
03:43
Спорт
Россия выступит на ЧМ по мини-футболу в Литве под аббревиатурой RFU
03:41
Общество
Заворотнюк может столкнуться с паническими атаками во время выздоровления
03:23
Экономика
Инвестор Верников перечислил финансовые инструменты с высоким риском
03:22
Общество
Психолог Ракина назвала самых подверженных травле сотрудников в коллективе
03:19
Общество
«Обнять и поцеловать»: психолог Заргарова дала совет родителям пьяных подростков
02:59
Армия
Армия России получит более 240 модернизированных танков в 2021 году
02:57
Спорт
Кремлевский дворец примет праздник сорокалетия Олимпиады-80
Все новости

«Обнять и поцеловать»: психолог Заргарова дала совет родителям пьяных подростков

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 03:19
Общество
«Обнять и поцеловать»: психолог Заргарова дала совет родителям пьяных подростков
pixabay.com/PD

Москва, 12 сентября. Если подросток появился на пороге в нетрезвом виде, главное — не устраивать сразу скандал, предупредила психолог Полина Заргарова.

Конфликт с пьяным человеком, даже если он ваш ребенок, не приведет ни к чему, кроме потери доверия и ухудшения отношений. Выяснение причин и морали следует оставить на следующий день, когда обе стороны будут морально готовы к разговору. Важно при этом контролировать свои эмоции, посоветовала специалист по данным 5-tv.ru.

«Если ситуация уже случилась, то самое правильное будет — обнять ребенка, поцеловать и уложить его спать», — пояснила психолог.

Диалог должен пройти спокойно, без криков и слез. Важно учитывать возраст сидящего напротив ребенка. Важно выяснить, был ли он втянут в дурную компанию или же вечер в компании бутылки представляет собой сознательный выбор несовершеннолетнего, столкнувшегося с проблемами, например, с безответной любовью.

«Спросите, почему это произошло, в какой компании это было, что спровоцировало, что почувствовал и хочется ли повторить, какой это опыт был: положительный или отрицательный?» — предложила Заргарова.

В зависимости от ответов следует делать выводы, нужно ли спасать ребенка или же просто провести беседу и рассказать, как вы волнуетесь. Возможно, это просто разовая слабость, с помощью которой подросток познает мир и справляется с трудностями. Важно показать, что его любят и принимают в любом случае, подчеркнула психолог.

Недавно Роспотребнадзор рассказал, на какие времена года приходятся основные стрессы для школьников: основная нагрузка ожидает детей в первый месяц учебы, на конец полугодия, первую неделю после новогодних каникул и середину третьего триместра, передает «Парламентская газета». Чтобы оказать нужную помощь и поддержку, не пропустить тревожные звоночки, следует следить за психологическим состоянием учеников и детей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Обнять и поцеловать»: психолог Заргарова дала совет родителям пьяных подростков
дети алкоголь психолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru