Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 03:08
02:59
Армия
Армия России получит более 240 модернизированных танков в 2021 году
02:57
Спорт
Кремлевский дворец примет праздник сорокалетия Олимпиады-80
02:39
Общество
Только 14% россиян меняют смартфон из-за выхода новой модели
02:37
Спорт
Захарова сообщила о подтвержденном вмешательстве США в дела России
02:27
Общество
Консультант по лечебному питанию Кумерина назвала лучшую кашу для осени
02:21
Общество
Юрист Соловьев предупредил о рисках договора дарения квартиры для пенсионеров
02:13
Политика
«Наконец-то потечет газ»: читатели Die Zeit обрадовались завершению «СП-2»
02:09
Политика
«Выкручивайтесь сами»: пользователи Facebook обсудили речь Ермака об «СП-2»
02:00
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему политика США провалилась в Афганистане
02:00
Общество
Диетолог Анна Белоусова объяснила, как не отравиться тортами и пирожными при покупке
Все новости

Армия России получит более 240 модернизированных танков в 2021 году
Армия
Армия России получит более 240 модернизированных танков в 2021 году
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 сентября. Более 240 современных и модернизированных танков будут предоставлены российским сухопутным войскам в 2021 году, сообщили в Минобороны.

Обновление танкового парка происходит каждый год. В данном случае обновление и модернизация коснулись таких боевых машин, как Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», указано на сайте ведомства.

Также военнослужащие получат 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», 65 серийных танков Т-90М «Прорыв» и 20 новейших танков Т-14 «Армата».

Военным предстоит скоро пройти важные испытания: на совместных с ВС Белоруссии учениях «Запад-2021» они отработают систему экстренной эвакуации и ремонта военной техники в полевых условиях.

Недавно министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал трагическую гибель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. По его мнению, глава МЧС погиб как настоящий спасатель, верный своему призванию, долгу и профессии, передает «Парламентская газета».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Армия России получит более 240 модернизированных танков в 2021 году
минобороны армия танк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru