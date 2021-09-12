Армия России получит более 240 модернизированных танков в 2021 году

Москва, 12 сентября. Более 240 современных и модернизированных танков будут предоставлены российским сухопутным войскам в 2021 году, сообщили в Минобороны.

Обновление танкового парка происходит каждый год. В данном случае обновление и модернизация коснулись таких боевых машин, как Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», указано на сайте ведомства.

Также военнослужащие получат 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», 65 серийных танков Т-90М «Прорыв» и 20 новейших танков Т-14 «Армата».

Военным предстоит скоро пройти важные испытания: на совместных с ВС Белоруссии учениях «Запад-2021» они отработают систему экстренной эвакуации и ремонта военной техники в полевых условиях.

Недавно министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал трагическую гибель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. По его мнению, глава МЧС погиб как настоящий спасатель, верный своему призванию, долгу и профессии, передает «Парламентская газета».