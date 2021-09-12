Кремлевский дворец примет праздник сорокалетия Олимпиады-80

Москва, 12 сентября. Третий фестиваль «Новые лица - прежние идеалы» пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие будет посвящено сорокалетию Олимпиады 1980 года.

Татьяна Буланова, Лариса Долина, Мари Карне, Большой хор им. Попова и другие исполнители выступят на сцене Кремлевского дворца. Мероприятие изначально было запланировано на 23 мая прошлого года, однако из-за коронавируса событие несколько раз переносили. Сейчас стало известно, что фестиваль пройдет в формате «ковид-фри». Зрителям придется предъявить билет, QR-код и паспорт.

В фонде «Новые лица» сообщили, что гала-концерт фестиваля состоится 12 сентября текущего года. В концерте примут участие сольные артисты и коллективы, которых отобрали эксперты конкурсной программы.

Президент «Русспорта» Александр Зуев анонсировал проведение фестиваля спорта в Санкт-Петербурге. По его словам, событие состоится в выставочном центре «Экспофорум».