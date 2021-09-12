Только 14% россиян меняют смартфон из-за выхода новой модели

Москва, 12 сентября. Согласно опросу, количество человек, которые приобретают новый смартфон на замену старому из-за обновлений составляет 14%. Соответствующее исследование провел портал SuperJob.

Только 14% россиян сменили телефон из-за выхода новой модели, хотя старая еще работала. Самой распространенной причиной покупки нового телефона является поломка предыдущего. Так ответили 37% респондентов.

Расширенный функционал привлек 20% россиян для приобретения другого устройства. А 13% опрошенных сменили телефон, когда на старом устарело программное обеспечение и больше не поддерживалось производителем.

Врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова ранее рассказала, как смартфоны и прочие гаджеты влияют на организм ребенка. По ее словам, устройства вредят молодому организму электромагнитным излучением, передает RT.