Юрист Соловьев предупредил о рисках договора дарения квартиры для пенсионеров

Москва, 12 сентября. Договор дарения лишает человека каких-либо прав на жилье, что для пожилого человека может нести огромную угрозу, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Родственники, которые уговорили пожилого родственника подписать документ, могут вести себя доброжелательно и приветливо, однако со временем их поведение может измениться. Пенсионер рискует оказаться на улице без крыши над головой, заявил юрист в беседе с «Прайм».

«Необходимо четко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, человек больше не имеет на нее никаких прав», — заявил специалист.

Лучше всего выбрать традиционное завещание. Оно является самым надежным средством обезопасить себя от жизненных разочарований на текущий момент.

Недавно россиянам рассказали, что делать, если мошенник незаконно оформил на человека кредит в банке. Чтобы доказать, что кредит оформлен не по воле гражданина, придется собирать много документов и отстаивать свою точку зрения в суде.