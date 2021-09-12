Берлин, 12 сентября. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроили. Он включает в себя две нитки труб, которые протянулись на 1200 км по дну Балтийского моря.

Завершение проекта спровоцировало активное обсуждение среди общественности. Защитники окружающей среды и политики Украины и Польши критикуют «СП-2». Однако жители Германии, читающие издание Die Zeit, положительно оценили новость.

«Это хорошо для Германии, для Европы и для России. Меня это очень радует, и я желаю нам всем все новых и новых экономических проектов», — отметил 1952 Glucke.

Garfield1 советует защитникам экологии, которые назвали «СП-2» «грязным проектом», взглянуть на ситуацию с другой стороны. Если не из России, то Германия получала бы сланцевый газ из США. Он добывается через разрыв земных пластов, что отнюдь не подходит под экологические стандарты.

«Наконец-то по этой трубе скоро потечет газ. А там, глядишь, может опять придут в сознание те, кто хотели этот самый газопровод бросить для медленного загнивания на дне Балтийского моря», — подчеркнул Eckhart Murrisch.

Mel Mol не считает «Северный поток — 2» «грязным проектом». Это лишь геополитическая катастрофа для США. Только в этот раз Германия подумала о своих интересах, а не о Вашингтоне.

«Геополитическую проблему из этого газопровода сделали Польша и Украина. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации! Вот это — просто из ряда вон!» — заявил Der_joerg.

Ранее представитель международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина должна напрямую обсудить вопрос о транзите российского газа с Москвой, а не через посредников.