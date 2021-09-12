«Выкручивайтесь сами»: пользователи Facebook обсудили речь Ермака об «СП-2»

Киев, 12 сентября. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия использует «Северный поток — 2» как оружие против Киева. Он ожидает, что западные партнеры дадут письменные гарантии.

Политик отметил, что на бирже цена газа выросла до 700 долларов за 1000 кубометров. Его речь обсудили читатели издания «Шарий.net» на Facebook.

«У нас во всех бедах Россия виновата! Может и «Мотор Сич» Россия развалила и Николаевский судостроительный завод и «Антонов» никому не нужен из-за России? Ну и по газу вы знали, что строится СП-2 и никто в правительстве не заикнулся о диверсификации ГТС и не наращивали собственную добычу! А теперь все предатели! Никто никому ничего не должен! Выкручивайтесь сами!» — написала Маргарита П.

Игорь И. отметил, что стоимость голубого топлива выросла до 700 долларов из-за Европы. Она может подняться еще выше. Решение Украины о переходе на спот — это ее личные проблемы.

«Ну как можно дать гарантии за третье лицо, которое значительно сильнее всех вас… вместе взятых? Ну дебилы реально! Никто кроме самого третьего лица гарантий не даст, тем более письменных. Нужно идти падать в ноги ВВП и умолять…» — написал Alexander P.

Пользователь Сергей Евгеньевич добавил, что особых гарантий не будет, лишь красивые слова поддержки. Украина ничего не представляет собой, чтобы Запад ей что-либо обеспечивали. Русофобия дорого обходится.

Ранее Ермак заявил, что Киев настаивает на обсуждении вопросов «Северного потока — 2» и транзита российского газа в «нормандском формате».