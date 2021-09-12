Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 03:07
02:59
Армия
Армия России получит более 240 модернизированных танков в 2021 году
02:57
Спорт
Кремлевский дворец примет праздник сорокалетия Олимпиады-80
02:39
Общество
Только 14% россиян меняют смартфон из-за выхода новой модели
02:37
Спорт
Захарова сообщила о подтвержденном вмешательстве США в дела России
02:27
Общество
Консультант по лечебному питанию Кумерина назвала лучшую кашу для осени
02:21
Общество
Юрист Соловьев предупредил о рисках договора дарения квартиры для пенсионеров
02:13
Политика
«Наконец-то потечет газ»: читатели Die Zeit обрадовались завершению «СП-2»
02:09
Политика
«Выкручивайтесь сами»: пользователи Facebook обсудили речь Ермака об «СП-2»
02:00
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему политика США провалилась в Афганистане
02:00
Общество
Диетолог Анна Белоусова объяснила, как не отравиться тортами и пирожными при покупке
Все новости

«Выкручивайтесь сами»: пользователи Facebook обсудили речь Ермака об «СП-2»
Политика
«Выкручивайтесь сами»: пользователи Facebook обсудили речь Ермака об «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 сентября. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия использует «Северный поток — 2» как оружие против Киева. Он ожидает, что западные партнеры дадут письменные гарантии.

Политик отметил, что на бирже цена газа выросла до 700 долларов за 1000 кубометров. Его речь обсудили читатели издания «Шарий.net» на Facebook.

«У нас во всех бедах Россия виновата! Может и «Мотор Сич» Россия развалила и Николаевский судостроительный завод и «Антонов» никому не нужен из-за России? Ну и по газу вы знали, что строится СП-2 и никто в правительстве не заикнулся о диверсификации ГТС и не наращивали собственную добычу! А теперь все предатели! Никто никому ничего не должен! Выкручивайтесь сами!» — написала Маргарита П.

Игорь И. отметил, что стоимость голубого топлива выросла до 700 долларов из-за Европы. Она может подняться еще выше. Решение Украины о переходе на спот — это ее личные проблемы.

«Ну как можно дать гарантии за третье лицо, которое значительно сильнее всех вас… вместе взятых? Ну дебилы реально! Никто кроме самого третьего лица гарантий не даст, тем более письменных. Нужно идти падать в ноги ВВП и умолять…» — написал Alexander P.

Пользователь Сергей Евгеньевич добавил, что особых гарантий не будет, лишь красивые слова поддержки. Украина ничего не представляет собой, чтобы Запад ей что-либо обеспечивали. Русофобия дорого обходится.

Ранее Ермак заявил, что Киев настаивает на обсуждении вопросов «Северного потока — 2» и транзита российского газа в «нормандском формате».

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Выкручивайтесь сами»: пользователи Facebook обсудили речь Ермака об «СП-2»
украина андрей ермак Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru