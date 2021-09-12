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Белоруссия намерена создать собственный грузовой флот

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 01:53
Политика
Белоруссия намерена создать собственный грузовой флот
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 12 сентября. Белоруссия ищет возможности для создания собственного грузового порта и флота. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

По его словам, белорусские власти выработали выгодную схему для транспортировки нефтепродуктов. Также в данный момент рассматривается возможность создания грузового морского терминала и флота для перевозки калийных удобрений. Он будет построен для минимизации издержек на фрахт.

Кроме этого, рассматривается кооперация с Россией по транспортировке нефтепродуктов. В приоритете у Белоруссии порты в Ленинградской области, так как они эффективны с экономической точки зрения, сказал Головченко в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Недавно, белорусский премьер-министр Роман Головченко и глава правительства России Михаил Мишустин договорились об отмене роуминга мобильной связи на территории Союзного государства, передает RT.

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