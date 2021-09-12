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Путин: привившиеся россияне защитили себя от коронавирусной инфекции
Общество
Путин: привившиеся россияне защитили себя от коронавирусной инфекции
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Псков, 12 сентября. Привившиеся от коронавируса россияне, которые работают в социальной и других сферах, защитили свое здоровье. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с президентом рассказал, что прививки от коронавирусной инфекции в регионе сделали больше 70% медиков и социальных работников. По его словам, свыше 80% педагогов также привились от вируса. Путин ответил, что соответствующие показатели понятны.

«Люди себя защитили», — подчеркнул лидер государства.

Ведерников отметил, что всего в Псковской области привилось примерно 180 тысяч жителей региона. Этот показатель составляет 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.

Путин ранее заявил, что Москва во время пандемии находит баланс между развитием и ограничениями. По мнению президента, мэр столицы Сергей Собянин принимал вынужденные меры, сообщает RT.

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