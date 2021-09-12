Киев заявил о нахождении Украины в состоянии третьей мировой войны

Киев, 12 сентября. Украина находится в состоянии третьей мировой войны, считает вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Чиновница в субботу выступила на форуме YES Brainstorming. Стефанишина выразила мнение, что Украина живет в условия очередной мировой войны, но ведется она гибридными методами.

«Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей», — заявила украинский вице-премьер.

По ее мнению, «весь цивилизованный мир» с 2014 года единогласно осуждал «эту войну», но Россия предприняла «отдельные шаги», чтобы разрушить это единство. Стефанишина считает, что «очень важно» дать отпор Москве с помощью санкций или «других специальных инструментов».

Кроме того, чиновница заявила о необходимости составить «новый нарратив» интеграции «государств континента». По ее словам, это может быть единственным ответом, на который в Киеве рассчитывают в борьбе за демократию

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское военное присутствие на территории Донбасса совершенно исключено. По его словам, на юго-востоке Украины всегда были добровольческие формирования, однако они никак не связаны с Вооруженными силами России.