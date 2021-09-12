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Аналитик Антонов сообщил об угрозе «криптозимы» для биткоина
Экономика
Аналитик Антонов сообщил об угрозе «криптозимы» для биткоина
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 12 сентября. Коррекция происходит на рынке криптовалют. Спекулянты гадают — это началась «крипт озим» или локальное похолодание. Подробную информацию об этом сообщил аналитик Алексей Антонов.

По мнению специалиста, уровнем поддержки будет показатель в 31 800 долларов. Эксперт сообщил, что происходит фиксация прибыли инвесторами, которые купили эту криптовалюту в конце июля. По его словам, эти покупатели решили продать биткоин и приобрести альткоин, потому что не появилось фундаментальных новостей. В качестве примера он пример криптовалюту Solana, которая растет последние восемь недель подряд. Ее оценки с 26,5 долларов увеличились до 171 доллара, передает агентство «Прайм».

Антонов полагает, что инвесторы на следующей неделе будут искать альткоины, которые отстают от рынка, и разгонять их. По его мнению, в результате увеличатся покупки в CAKE и BNB. Аналитик также заявил, что на следующей недели рынок криптовалюты будет ловить новости об усилении ограничений со стороны SEC. По его словам, как только продолжится рост, то на эти новости все закроют глаза.

Криптоассоциация РАКИБ недавно назвала преимущества использования биткоина. Исполнительный директор ассоциации Алесандр Бражников сообщил о положении рынка криптовалют в данный момент.

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