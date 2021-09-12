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Врач Калачева назвала самые точные ПЦР-тесты на коронавирус

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 01:16
Общество
Врач Калачева назвала самые точные ПЦР-тесты на коронавирус
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 сентября. Наиболее точными для определения наличия в организме COVID-19 подойдут ОТ-ПЦР тесты и LAMP-тестирование.

Об этом рассказала заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева в интервью агентству «Прайм». По ее словам, ПЦР и LAMP-тестирование относится к молекулярным методам диагностики коронавируса. Тесты на основе ОТ-ПЦР Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «золотым стандартом» для выявления COVID-19.

Также существуют тест-системы в формате картриджа. Они выявляют наличие вируса за 45 минут. Однако их недостатком является высокая себестоимость и маленькая производительность.

Метод LAMP является наилучшим выбором при тесте, если его необходимо провести в максимально короткие сроки. Однако диагностическая чувствительность тест-систем определяется как 99%, поэтому с одного из 100 человек результат может быть ложноотрицательный, пояснила Калачева.

Недавно, сотрудники Института биологической инженерии Висса разработали маски для лица, которые определяют, заражен ли пациент коронавирусом.

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коронавирус COVID-19 пцр-тест
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