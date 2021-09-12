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Олимпийские медали украли у теннисистки Елены Весниной
Спорт
Олимпийские медали украли у теннисистки Елены Весниной
Global Look Press  /  Roman Denisov/Russian Look

Москва, 12 сентября. Неизвестный вор пробрался в дом теннисистки Елены Весниной в Подмосковье и украл ценные вещи, включая олимпийские медали и олимпийский перстень.

Когда злоумышленник проник в дом, сигнализация была как раз отключена, и преступник смог не только вскрыть сейф, но и дверные замки. Пострадавшая чемпионка уже обратилась в полицию по факту кражи, передает РЕН ТВ.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой. Украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности», — сообщила Веснина.

Недавно стало известно, что призерам 16-х летних Олимпийских игр, которые прошли минувшим летом в Японии, презентуют автомобили марки BMW. Россияне получат BMW X5. Остальным спортсменам подарят машины BMW X3 различных комплектаций, рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

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