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Пушков назвал плохим пиаром для США инцидент с виснущими на шасси афганцами
Политика
Пушков назвал плохим пиаром для США инцидент с виснущими на шасси афганцами
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 12 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что сцена с цепляющимися за самолеты людьми могла бы повториться в Таджикистане.

Ранее Байден заявил, что ситуацию с цеплявшимися за американский самолет афганцами объяснить трудно. По его словам, симпатизирующие США люди могли бы повторить эту же сцену и в Таджикистане.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что утверждение главы Белого дома очень спорно. По его словам, вряд ли цепляющиеся за шасси в состоянии крайней истерии или «патологически измененного сознания» люди могут создать для США позитивную рекламу.

«Скорее, напротив: они стали свидетельством того, что американцы бросают своих союзников в других странах на произвол судьбы», — отметил сенатор.

Член Совфеда подчеркнул, что инцидент с цепляющимися афганцами именно так и восприняли в мире. Попытка Байдена развернуть трагические эпизоды в пользу США не даст нужного результата и останется лишь образцом высокомерной, пренебрежительной и неудачной риторики, считает Пушков.

Ранее Пушков предрек США долгие последствия поражения в Кабуле. В Европе задумались о создании альтернативному НАТО объединению, отметил он.

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афганистан таджикистан пушков байден
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