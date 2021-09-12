Mazda обновила выпущенный к 100-летнему юбилею компании кроссовер CX-9 Century

Москва, 12 сентября. В прошлом году японская марка автомобилей Mazda представила обновление модели CX-9 Century к 100-летнему юбилею компании. В этом же году автомобиль получил еще несколько улучшений.

Из-за пандемии юбилей Mazda прошел скромно, вследствие чего и обновление кроссовера CX-9 оказалось негромким. Однако тогда он обзавелся рядом полезных и удобных функций. К примеру, появился режим Off-road, благодаря которому облегчилась управляемость на бездорожье, люк с электрическим приводом, адаптивное освещение и увеличенный дисплей аудиосистемы.

Согласно статистике, большая часть владельцев Mazda CX-9 предпочитают оснащать машину по-максимуму. В связи с этим компания выпустила еще более дорогую версию автомобиля. В обновлении 2021 года появилась беспроводная зарядка для смартфонов, удобные лепестки смены передач и круиз-контроль с улучшенной адаптивностью. Техническая часть автомобиля осталась на прежнем уровне, однако кроссовер и без того имел достойные характеристики.

Во время тест-драйва из Красноярска в Абакан машина показала себе наилучшим образом. Кроссовер остается одним из крупнейших игроков Mazda, а добавленные функции практически приблизили его к премиум-классу, сообщили «Известия».

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