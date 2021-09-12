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Риелтор Новиков рассказал о рисках при вложении в коммерческую недвижимость
Экономика
Риелтор Новиков рассказал о рисках при вложении в коммерческую недвижимость
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 12 сентября. Россиянам, которые решили вложить средства в коммерческую недвижимость, для начала необходимо изучить все риски.

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости в настоящее время является одним из крупнейших ЗПФИ. На него приходится 30% всего объема.

Одним из рисков вложения являются фонды, которые инвестируют в девелоперские проекты и площадки под девелопмент. Риск заключается в том, что человек вкладывает деньги не в объект, а в бизнес-инициативу.

Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков рассказал, что прибыли от этого инструмента не стоит ожидать через пару месяцев, так как он не работает на коротких временных отрезках.

По словам специалиста, инвесторы делятся на квалифицированных и неквалифицированных. Для получения статуса первого необходимо иметь капитал не менее шести миллионов рублей или занимать соответствующую должность. Минимальный порог инвестиций составляет 300 тыс. рублей, рассказал Новиков в интервью агентству «Прайм».

Недавно, министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что Общий объём инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) Крыма превысил 170 млрд рублей, передает RT.

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