Терапевт Георгиева рассказала, чем могут быть опасны грибы

Москва, 12 сентября. Большое число людей каждый год в России страдают от отравления грибами. Это особенно актуально сейчас, в разгар грибного сезона.

Съедобные грибы хорошо вбирают в себя соли тяжелых металлов, радионуклиды, поэтому в неблагоприятных условиях могут превратиться в ядовитые. Важно не собирать грибы около авто и ж/д дорог и вблизи промышленных предприятий. Ядовитые грибы бывают с быстрым отравляющим действием и медленным. Об этом рассказала терапевт, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Нэя Георгиева, информируют «Известия».

Употребление в пищу необработанных сморчков и строчков может привести к нарушению свертывания крови, а также они поражают печень, развивая острый токсический гепатит.

Бледная поганка может стать причиной повреждения печени, почек, сердца, скелетных мышц и мозга. Тошнота, боль в животе, диарея могут быть первыми признаками отравления, при их появлении важно вызвать скорую помощь.

Некоторые грибы помогут избавиться от лишнего веса, рассказала врач тибетской, китайской медицины клиники «Тибет Санкт-Петербург» Инесса Наумова. По ее словам, низкокалорийность шампиньонов, белых грибов и лисичек будет полезна для людей на диете.