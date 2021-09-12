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Терапевт Георгиева рассказала, чем могут быть опасны грибы

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 01:34
Общество
Терапевт Георгиева рассказала, чем могут быть опасны грибы
Global Look Press  /  R. Bala/blickwinkel

Москва, 12 сентября. Большое число людей каждый год в России страдают от отравления грибами. Это особенно актуально сейчас, в разгар грибного сезона.

Съедобные грибы хорошо вбирают в себя соли тяжелых металлов, радионуклиды, поэтому в неблагоприятных условиях могут превратиться в ядовитые. Важно не собирать грибы около авто и ж/д дорог и вблизи промышленных предприятий. Ядовитые грибы бывают с быстрым отравляющим действием и медленным. Об этом рассказала терапевт, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Нэя Георгиева, информируют «Известия».

Употребление в пищу необработанных сморчков и строчков может привести к нарушению свертывания крови, а также они поражают печень, развивая острый токсический гепатит.

Бледная поганка может стать причиной повреждения печени, почек, сердца, скелетных мышц и мозга. Тошнота, боль в животе, диарея могут быть первыми признаками отравления, при их появлении важно вызвать скорую помощь.

Некоторые грибы помогут избавиться от лишнего веса, рассказала врач тибетской, китайской медицины клиники «Тибет Санкт-Петербург» Инесса Наумова. По ее словам, низкокалорийность шампиньонов, белых грибов и лисичек будет полезна для людей на диете.

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лес опасность грибы
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